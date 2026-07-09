في باريس.. إجراءات أمنية غير مسبوقة قبل مباراة فرنسا والمغرب

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن أجهزة الاستخبارات صنفت هذه المواجهة ضمن المباريات التي تحمل "مخاطر خاصة" بسبب حساسيتها الرياضية والجماهيرية.وحذرت أجهزة الاستخبارات من احتمال تنظيم تجمعات في الأماكن العامة قد ترافقها استخدامات للألعاب النارية، مشيرة إلى أن مظاهر الاحتفال أو خيبة الأمل قد تحدث بغض النظر عن نتيجة المباراة.وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن مديرية شرطة أعدت خطة أمنية موسعة تشمل نشر قوات إضافية واستخدام طائرات مسيّرة لمراقبة الأوضاع في الشوارع، بهدف ضمان مرور الأمسية الكروية دون حوادث.وقالت "لو باريزيان" إنها اطلعت على عدة مذكرات أمنية أعدتها أجهزة الشرطة والاستخبارات حول احتمالات الإخلال بالنظام العام في خلال هذه المواجهة من بينها مذكرة بعنوان: " لكرة القدم: مخاطر اضطرابات النظام العام بمناسبة مباراة فرنسا والمغرب".كما أصدرت محافظة شرطة باريس قرارا يسمح بتشغيل طائرات مسيرة فوق العاصمة اعتبارا من مساء اليوم لمراقبة التجمعات الجماهيرية والتدخل السريع في حال وقوع أي اضطرابات.وقررت السلطات أيضا حظر استخدام الألعاب النارية والمواد القابلة للاشتعال طوال فترة المباراة، مع بدء تطبيق الإجراءات الأمنية قبل ساعات من انطلاق اللقاء.ووفق التقارير الإعلامية، سيتم نشر أكثر من 20 ألف شرطي في جميع أنحاء فرنسا بما في ذلك 8 آلاف شرطي ينتشرون في شوارع العاصمة.وسيكون الذي شهد أعمال عنف خلال احتفالات بلقب دوري أبطال أوروبا، تحت رقابة أمنية مكثفة، علما أن عددا من أصحاب المتاجر اتخذوا إجراءات احترازية عبر تغطية واجهات محالهم بألواح خشبية لحمايتها من أي أعمال تخريب أو نهب محتملة.وتكتسب المباراة حساسية خاصة نظرا إلى الحجم الكبير للجالية المغربية في فرنسا، ولهذا السبب صنفت محافظة باريس المواجهة على أنها "عالية الخطورة"، ما استدعى اعتماد خطة أمنية استثنائية.