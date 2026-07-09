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بينهم عربي.. "الفيفا" يكشف ترتيب أفضل 5 حراس مرمى في المونديال

كأس العالم 2026

2026-07-09 | 12:57
بينهم عربي.. &quot;الفيفا&quot; يكشف ترتيب أفضل 5 حراس مرمى في المونديال
المصدر:
روسيا اليوم
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة لأفضل حراس مرمى في بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن، وذلك بناء على منظومة تقييم رقمية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ويعتمد "الفيفا" في هذه النسخة المونديالية على نظام التقييم الرقمي "Power Ranking" وهو نظام يبتعد تماما عن آراء وميول الخبراء أو الصحفيين، ويرتكز على منهجية موضوعية تحلل البيانات الدقيقة المأخوذة من أرض الملعب مباشرة.

ويخضع لهذا التقييم كل لاعب يشارك في المباريات لمدة 20 دقيقة على الأقل.

وبالنسبة لحراس المرمى، يتم تحليل أدائهم بناء على ركيزتين أساسيتين، القرارات والتمريرات الذكية أثناء حيازة فريقهم للكرة، والتعامل مع الكرات في الحالة الدفاعية (بما يشمل التصديات الإعجازية، وتوجيه الدفاع، ودقة التمركز).

وحملت قائمة الخمسة الأوائل مفاجأة سارة ومستحقة للكرة العربية والمصرية، حيث جاء حارس منتخب مصر مصطفى شوبير في المركز الرابع عالميا، متفوقا على حراس كبار في القارة الأوروبية، ليرسخ اسمه كأحد أبرز حراس المونديال الحالي بفضل تصدياته الحاسمة.

وجاء ترتيب خماسي الصدارة في تصنيف "الفيفا" على النحو التالي:

1. ديوغو كوستا (البرتغال)

2. غريغور كوبيل (سويسرا)

3. أورلاندو جيل (باراغواي)

4. مصطفى شوبير (مصر)

5. أوناي سيمون (إسبانيا)

وجاءت المفاجأة المدوية في القائمة بغياب الحارس المغربي ياسين بونو، رغم توهجه اللافت في النسخة الحالية، وبصمته التاريخية في قيادة "أسود الأطلس" لإقصاء الطواحين الهولندية من دور الـ32.

ومع ذلك، فإن خارطة "حراس الصفوة" باتت مهددة بالانقلاب تماما مع انطلاق منافسات ربع النهائي، فمن بين الخماسي المتصدر، ودع الثلاثي ديوغو كوستا، وأورلاندو جيل، ومصطفى شوبير منافسات المونديال رسميا.

وفي المقابل، تشتعل المعركة بين الناجيين الوحيدين، غريغور كوبيل وأوناي سيمون، في صدام مباشر وحاسم تحت خشبات مباراة إسبانيا وسويسرا بدور الثمانية، وهو ما سيغير ترتيب الصدارة بلا شك.
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