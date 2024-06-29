"الراحة السلبية".. قلق يخيم على كاساس بعد نتائج قرعة تصفيات آسيا المونديالية

السومرية نيوز – رياضة



يشعر مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس بالقلق، بشأن مستوى اللياقة البدنية للاعبي فريقه مع قرب انتهاء منافسة دوري نجوم العراق.







رغم إن المدرب الإسباني خيسوس كاساس، قضاء إجازته في اليونان، إلا إنه يفكر بكيفية إعداد فريقه بأفضل طريقة ممكنة للتصفيات الآسيوية الحاسمة، خصوصًا وأن كاساس يريد أن يخوض المباريات بتركيز عالٍ، ومن دون أي أخطاء محتملة أو فقدان تركيز وما شابه.



المدرب ومع قرب انتهاء منافسات دوري نجوم العراق، بدأ يفكر في مرحلة ما بعد الدوري، وهو قلق إزاء الراحة السلبية التي سيدخلها اللاعبون، خصوصًا في الفترة من شهر يوليو/ تموز إلى نهاية شهر أغسطس/ آب، إذ من المقرر أن ينتهي دوري نجوم العراق منتصف الشهر المقبل، وسيبدأ نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، وهذا الأمر يشكل إرباكًا بالنسبة للمدرب.



كاساس يجهز خطة لإعداد المنتخب العراقي

وسيتعامل كاساس بشكل مختلف مع اللاعبين المحليين مقارنة باللاعبين المحترفين في أوروبا، إذ وضع منهاجًا تدريبيًا يوميًّا للاعبين المحليين، للحفاظ على مستوى لياقتهم البدنية، خصوصًا وأنهم لن يخوضوا أي مباراة في فترة الراحة السلبية، بالتالي سيتوجب عليهم خوض التدريبات البدنية في صالات الرياضة، ليكونوا في الجاهزية المطلوبة.



كما ان كاساس لن تكون لديه مشكلة مع اللاعبين المحترفين في أوروبا، خصوصًا وأن أغلب الأندية الأوروبية ستبدأ معسكراتها التدريبية استعدادًا للموسم القادم في الشهل المقبل، لذلك سيكونون في أتم الجاهزية مع حضورهم للمنتخب العراقي، قبل خوض اللقاء الأول أمام عمان، بحسب winwin.

ويستعد المنتخب العراقي للعب أولى مبارياته في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، أمام المنتخب العماني في ملعب البصرة الدولي.رغم إن المدرب الإسباني خيسوس كاساس، قضاء إجازته في اليونان، إلا إنه يفكر بكيفية إعداد فريقه بأفضل طريقة ممكنة للتصفيات الآسيوية الحاسمة، خصوصًا وأن كاساس يريد أن يخوض المباريات بتركيز عالٍ، ومن دون أي أخطاء محتملة أو فقدان تركيز وما شابه.وسيتعامل كاساس بشكل مختلف مع اللاعبين المحليين مقارنة باللاعبين المحترفين في أوروبا، إذ وضع منهاجًا تدريبيًا يوميًّا للاعبين المحليين، للحفاظ على مستوى لياقتهم البدنية، خصوصًا وأنهم لن يخوضوا أي مباراة في فترة الراحة السلبية، بالتالي سيتوجب عليهم خوض التدريبات البدنية في صالات الرياضة، ليكونوا في الجاهزية المطلوبة.

يشار الى ان المدرب الإسباني خيسوس كاساس سيعقد اجتماعًا مع الاتحاد العراقي في المرحلة المقبلة، للاتفاق على المعسكر التدريبي للفريق العراقي، والذي من المتوقع أن يكون في البصرة، وقد يتضمن مباراة ودية أمام منتخب آسيوي، ليكون الفريق في أتم الجاهزية.



وكانت قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم (كندا، المكسيك، الولايات المتحدة)، قد وضعت العراق في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.