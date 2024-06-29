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سان جيرمان يجهز عرضا بـ250 مليون يورو لخطف نجم برشلونة

رياضة

2024-06-29 | 10:48
سان جيرمان يجهز عرضا بـ250 مليون يورو لخطف نجم برشلونة
المصدر:
وكالات
1,616 مشاهدة

تجهز إدارة نادي باريس سان جيرمان عرضا يبلغ 250 مليون يورو من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة.

وبحسب "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، "يخطط باريس سان جيرمان لعرض 250 مليون يورو من أجل التوقيع مع لامين يامال هذا الصيف".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "حتى الآن لا توجد بين برشلونة وباريس، حيث إن البارسا لا يخطط لبيع يامال تحت أي ظرف".

وأوضحت أن "هذه المحاولة الثانية من باريس لضم يامال، بعد أن قدم عرضا يبلغ 200 مليون يورو في شهر آذار الماضي".

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد صرح بأن يامال حصل على عرض بـ200 مليون يورو، وكشفت "موندو ديبورتيفو" من مصادر خاصة أن باريس صاحب هذا العرض.

وذكرت أن باريس رفع عرضه 50 مليونا الآن، لأنه ما يزال يرى في يامال الخليفة المثالي لكيليان مبابي الذي انتقل إلى صفوف ريال مدريد.

ويرتبط يامال بعقد مع برشلونة حتى عام 2026، كما أن لديه اتفاقا بالتوقيع على عقد آخر بعد أن يبلغ 18 عاما حتى عام 2031.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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