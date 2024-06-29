رسميا.. برشلونة يعلن رحيل أحد لاعبيه

وأصدر النادي الكتالوني بيانًا، عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "توصل برشلونة وآيندهوفن لاتفاق بشأن انتقال سيرجينيو ديست، الذي سيوقع مع النادي الهولندي حتى عام 2028".ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة لن يحصل على أي مبلغ مالي، مقابل بيع ديست.وكان لدى الظهير الأمريكي موسم واحد فقط في عقده مع البارسا، الذي أراد التخلص من راتبه، من أجل التعاقد مع بديل.وانضم ديست إلى برشلونة في موسم 2020/21، قادمًا من أياكس أمستردام، وأصبح أول لاعب أمريكي في تاريخ البلوجرانا.لكنه لم يقدم مستوى مقنعا، ورحل في منتصف الموسم الثاني إلى ميلان، ولم يقنع أيضًا هناك، ليرحل إلى آيندهوفن على سبيل الإعارة، قبل ضمه نهائيًا لصفوف النادي الهولندي.