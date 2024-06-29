يورو 2024.. نيمار يتوقع طرفي النهائي

وتوقع نيمار، خلال لقاء إعلامي أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، صدام فرنسا وإسبانيا في نهائي البطولة الأوروبية، المقامة حاليا في ألمانيا.وتأتي توقعات نيمار، صادمة لزميله روبن نيفيز، والذي تأهل رفقة منتخب بلاده إلى ثمن النهائي، وسيواجه سلوفينيا مساء الاثنين المقبل.ويتطلع منتخب البرتغال لحصد اللقب القاري، للمرة الثانية في تاريخ "البحارة"، بعد نسخة 2016.ويغيب نيمار عن الملاعب منذ شهر تشرين أول الماضي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ويأمل الهلال السعودي في استعادة جهود اللاعب البرازيلي قبل بداية الموسم الجديد.