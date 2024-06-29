"يورو 2024".. سويسرا تجرد إيطاليا من لقبها وتبلغ ربع نهائي

منتخب إيطاليا، واجه سويسرا، مساء السبت، في مستهل مباريات مرحلة ثمن نهائي يورو 2024.وسقط منتخب إيطاليا في فخ الخسارة أمام سويسرا بهدفين دون رد، ليجرد من لقبه الذي حققه في نسخة يورو 2020.ثنائية منتخب سويسرا جاءت على مدار شوطي المباراة بواسطة ريمو فريلير في الدقيقة 37 وروبين فارغاس بالدقيقة 46.وبذلك، ودع منتخب إيطاليا كأس أمم أوروبا بعدما أصابته لعنة حامل اللقب في البطولة.ومنذ إنشاء البطولة عام 1960، لم يستطع أي بطل فيها الحفاظ على لقبه في النسخة التالية التي يخوضها باستثناء إسبانيا.وكانت إسبانيا كسرت هذه اللعنة في نسختي يورو 2008 و2012.يذكر أن سويسرا تأهلت إلى ربع النهائي، لتواجه الفائز من مباراة إنجلترا وسلوفاكيا التي ستقام، مساء الأحديذكر أن إيطاليا ودعت يورو 2024 بنتائج باهتة، حيث اكتفت بفوز يتيم وهزيمتين وتعادلوسجل منتخب إيطاليا في البطولة 3 أهداف واستقبل 5، وهي عدد أهداف مستقبلة أكثر من التي سكنت شباكه في يورو 2020 (4).