الجولة الـ36 من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. إليك جدول المباريات

ويتطلع الطلبة إلى استغلال معنويات لاعبيه المرتفعة جرّاء الفوز الكبير الذي تحقق في الجولة الماضية على الكهرباء بثلاثية نظيفة من أجل تعزيز الرصيد بثلاث نقاط جديدة بغية الانتقال إلى موقع أقرب للمربع الذهبي، لاسيما أنه يمتلك مباراة مؤجلة أمام النفط، وفي المقابل سيحاول فريق القاسم تقديم أفضل ما لديه سعياً للخروج بنتيجة إيجابية تبعده أكثر عن مناطق الخطر مع وصول المسابقة إلى أمتارها الأخيرة ما سيجعل عملية التعويض شبه مستحيلة.وفي بقية اللقاءات، يستقبل ملعب الكوت في الساعة الخامسة من عصر اليوم مواجهة متذيل جدول الترتيب والهابط رسمياً إلى دوري المظاليم نفط الوسط وضيفه زاخو الطامح لانتزاع المركز الرابع ومواصلة موسمه المميز بقيادة مدربه القطري طلال البلوشي.ويحتضن ملعب الكرخ في الساعة الخامسة عصراً مباراة الحدود وضيفه الكهرباء، وتبدو مسألة تحقيق الفوز مهمة جداً بالنسبة للفريقين في إطار سعيهما لإنهاء الموسم ضمن الأندية العشرة الأولى للمسابقة.ويشد فريقا كربلاء وأمانة بغداد الرحال صوب مدينة السليمانية لخوض مواجهتهما هناك، وفي حال عدم نجاح أبناء العاصمة بالعودة وفي جعبتهم النقاط الثلاث فإنَّ الهبوط سيكون مصيرهم حتماً.ويستقبل نفط ميسان في ملعبه وبين أنصاره ضيفه الكرخ، ويأمل الأول مصالحة أنصاره بعد الخسارة القاسية أمام الميناء، بينما يبحث الكناري المنتشي بفوزه على نوروز عن فوز يؤمن به وبشكل رسمي البقاء بين الكبار في الموسم المقبل.