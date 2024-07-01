أبرزها قمة فرنسا وبلجيكا.. مواجهتان ناريتان فى ثمن نهائي يورو 2024

*مواعيد مباريات اليوم فى ثمن نهائي يورو 2024فرنسا X بلجيكا – 7 مساء - beIN Sports HD 1 Maxالبرتغال X سلوفينيا – 10 مساء - beIN Sports HD 2 Maxويلتقي الفائز من مواجهة فرنسا وبلجيكا في دور ربع النهائي مع الفائز من مباراة البرتغال وسلوفينيا.يذكر أن 16 منتخبا تأهل من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا إلي الدور ثمن النهائي، وهى ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا، النمسا، فرنسا وهولندا، رومانيا، بلجيكا وسلوفاكيا، البرتغال، تركيا وجورجيا.ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم.