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أبرزها قمة فرنسا وبلجيكا.. مواجهتان ناريتان فى ثمن نهائي يورو 2024
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السومرية نيوز – رياضة
تقام مساء اليوم، اليوم الإثنين، مباراتان من العيار الثقيل فى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بنسختها الـ 17 المقامة حاليًا فى ألمانيا، وتستمر حتي 14 يوليو الجاري.
*مواعيد مباريات اليوم فى ثمن نهائي يورو 2024
فرنسا X بلجيكا – 7 مساء - beIN Sports HD 1 Max
البرتغال X سلوفينيا – 10 مساء - beIN Sports HD 2 Max
ويلتقي الفائز من مواجهة فرنسا وبلجيكا في دور ربع النهائي مع الفائز من مباراة البرتغال وسلوفينيا.
يذكر أن 16 منتخبا تأهل من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا إلي الدور ثمن النهائي، وهى ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا، النمسا، فرنسا وهولندا، رومانيا، بلجيكا وسلوفاكيا، البرتغال، تركيا وجورجيا.
ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم.
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