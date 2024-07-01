عدنان حمد يوجه طلبًا للجماهير العراقية قبل التصفيات المونديالية

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وأوقعت قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.وأضاف: "مستوى المنتخبات سيكون مختلفًا عن كأس آسيا-قطر 2023، كون منافسات التصفيات لا تقام بنظام التجمع وإنما بنظام الذهاب والإياب، بالتالي ستكون هناك فرصة لكل منتخب في تحقيق الانتصار على أرضه بأقل تقدير".وأكمل عدنان حمد قائلًا: "استمرار الدوري العراقي إلى الآن قد يؤثر بشكل سلبي على لاعبي المنتخب العراقي، خصوصًا فيما يخص الجانب البدني، متى سيستعد اللاعبون للتصفيات ومتى سيتم منحهم ولو القليل من الراحة، كل هذه الأمور يجب أن تدرس وتحسب من قبل الاتحاد العراقي".وحسب قرعة التصفيات، تم تقسيم المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، إلى ثلاث مجموعات، حيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب.ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 لتحجز ستة من المقاعد الثمانية المباشرة المتاحة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع (ستة منتخبات) لخوض الملحق الآسيوي، والذي تقام مبارياته بنظام الدوري من جولة واحدة، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى كأس العالم.المصدر: