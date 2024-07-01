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عدنان حمد يوجه طلبًا للجماهير العراقية قبل التصفيات المونديالية
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
وجه مدرب المنتخب العراقي الأسبق عدنان حمد، طلبًا إلى الجماهير العراقية قبل انطلاق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
وأوقعت قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.
وقال عدنان حمد: "إن مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم ليست سهلة، لأن المنتخبات تعرف بعضها البعض جيدًا وكذلك هو الحال للاعبين، الذين لعبوا معًا في أكثر من مناسبة بحكم قرب المنطقة وكثرة عدد البطولات".
وأضاف: "مستوى المنتخبات سيكون مختلفًا عن كأس آسيا-قطر 2023، كون منافسات التصفيات لا تقام بنظام التجمع وإنما بنظام الذهاب والإياب، بالتالي ستكون هناك فرصة لكل منتخب في تحقيق الانتصار على أرضه بأقل تقدير".
وأكمل عدنان حمد قائلًا: "استمرار الدوري العراقي إلى الآن قد يؤثر بشكل سلبي على لاعبي المنتخب العراقي، خصوصًا فيما يخص الجانب البدني، متى سيستعد اللاعبون للتصفيات ومتى سيتم منحهم ولو القليل من الراحة، كل هذه الأمور يجب أن تدرس وتحسب من قبل الاتحاد العراقي".
وختم حديثه بالقول: "نتمنى من الجماهير العراقية أن تدعم المنتخب العراقي وأن لا تشكل ضغطًا عليهم لكي يلعبوا بأريحية في التصفيات وهذا الامر سيكون حافزًا كبيرًا ومهمًا في تحقيق الانتصارات خلال المباريات التي يخوضونها".
وحسب قرعة التصفيات، تم تقسيم المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، إلى ثلاث مجموعات، حيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب.
وتمتلك قارة آسيا 8 مقاعد مباشرة في نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مع وجود فرصة للحصول على مقعد تاسع عبر الملحق العالمي.
ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 لتحجز ستة من المقاعد الثمانية المباشرة المتاحة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع (ستة منتخبات) لخوض الملحق الآسيوي، والذي تقام مبارياته بنظام الدوري من جولة واحدة، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى كأس العالم.
المصدر: winwin
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