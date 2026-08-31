مع اعلان اعتزاله اللعب دولياً.. 5 مشاهد لا يستطيع محبي ميسي نسيانها

ومن ظهوره الأول وحتى التتويج بكأس العالم 2026، تستعرض "العين الرياضية" فيما يلي أبرز 5 محطات في مسيرته الدولية.البداية مع .. طرد في أول مشاركةبدأ مع المنتخب الأرجنتيني في منتصف شهر أغسطس/آب 2005، عندما شارك للمرة الأولى أمام المجر في مباراة ودية، بعمر 18 عاماً.والمفارقة أن ظهور ميسي الأول لم يستمر سوى دقيقة واحدة، حيث تعرض للطرد بمجرد مشاركته كبديل بعد حصوله على بطاقة حمراء.أول أهدافه الدولية.. بداية رحلة التهديفلم ينتظر ميسي طويلاً لتسجيل أول أهدافه مع الأرجنتين، حيث هز شباك كرواتيا في مباراة ودية عام 2006، وسجله بمجهود فردي رائع على طريقته.وبذلك، وضع ميسي أول بصمة تهديفية له بقميص التانجو في سادس مباراة دولية، وكان الهدف بمثابة بداية لمسيرة تهديفية استثنائية جعلته لاحقًا الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني بـ125 هدفا.أول بطولة مع الأرجنتين.. ذهبية أولمبيادجاء أول تتويج لميسي بقميص الأرجنتين خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008، عندما أسهم في قيادة المنتخب الأولمبي للفوز بالميدالية الذهبية.كوبا 2021.. لحظة فك النحسبعد سنوات من الانتظار والخسارة في نهائيات كبرى، نجح ميسي أخيراً في قيادة الأرجنتين إلى التتويج بلقب كوبا أمريكا عام 2021، عقب الفوز على في النهائي 1-0، والتي كانت بمثابة نقطة تحول في علاقة ميسي بالمنتخب، لينهي فترة طويلة من الانتقادات التي طالته بسبب عدم تحقيق بطولة كبرى مع الأرجنتين.المجد الأكبر.. التتويج بكأس العالم 2022تبقى 2022 في اللحظة الأهم في مسيرة ميسي الدولية، بعدما قاد الأرجنتين إلى التتويج باللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخها بالفوز على في النهائي، ليحقق الحلم الذي طالما انتظره مع منتخب بلاده، والتي جعلت البعض يصفه بالأفضل في تاريخ كرة القدم.