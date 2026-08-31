مانشستر سيتي يضم البرازيلي "ألان إلياس"

وأعرب ألان عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى ، مؤكدا أن الانتقال إلى النادي الإنجليزي يمثل خطوة مهمة في مسيرته.وقال ألان للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "هذه لحظة خيالية بالنسبة لي... سيتي، بكل ما حققه من ألقاب خلال الأعوام الـ15 الماضية، يعد أحد أكثر الأندية جاذبية للاعبين في العالم. أن أجلس هنا اليوم وأقول إنني انضممت إليهم، فهذا هو أكثر الأوقات فخرا في حياتي".من جانبه، أشاد هوغو فيانا، المدير الرياضي لمانشستر سيتي، بالوافد الجديد، مؤكدا ثقته في قدرته على تقديم الإضافة للفريق.وقال فيانا "ألان لاعب ممتع للغاية، ونعتقد أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق".وأصبح ألان، البالغ من العمر 22 عاما، أحدث صفقات مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد وجيريمي مونجا وجيرونيمو رولي وأيوب بوعدي.ويلعب ألان بشكل أساسي في مركز الجناح الأيمن، كما يستطيع المشاركة في خط الوسط أو كمهاجم ثان، وسبق له أيضا اللعب في مركز الظهير مع بالميراس متصدر .ويعد ألان أحدث المواهب التي تنتقل من بالميراس إلى سيتي، بعدما سبقه المدافع فيتور ريس إلى مانشستر سيتي في يناير 2025، فيما انتقل المهاجم البرازيلي من بالميراس إلى الفريق الإنجليزي عام 2017.