صراع إسباني هولندي للظفر بخدمات المحترف العراقي "منتظر ماجد"

ويستمر عقد اللاعب العراقي مع فريقه السويدي حتى 14 يوليو/ تموز 2025، إذ يلعب في صفوفه منذ 15 يوليو/ تموز 2022.ونجم العراق تلقى عرضًا من نادي إسبانيول العائد حديثًا إلى لاليغا، إذ أبدت إدارة النادي رغبة كبيرة في التعاقد مع اللاعب في المرحلة المقبلة ليمثل الفريق ابتداءً من الموسم المقبل، خصوصًا وأن إدارة النادي الإسباني تريد أن تسوّق لعلامتها التجارية في العراق، مع وجود أكاديمية خاصة بها هناك.أما العرض الثاني الذي تلقاه منتظر هو من نادي هيرنيفين الهولندي، الذي يضم أيضًا اللاعبين العراقيين حسين علي ودانيلو السعد، إذ تبدو هذه الفكرة هي الأقرب بالنسبة للاعب، نظرًا لوجود مواطنيه هناك، وأيضًا بسبب الانطباعات الإيجابية التي يتحدثون عنها عن تجربة الفريق، وخصوصًا بوجود المدرب والنجم السابق روبن فان بيرسي.وتقدر القيمة السوقية لمنتظر ماجد (19 عامًا) نجم العراق نحو مليون ونصف المليون يورو، رغم بقاء سنة واحدة فقط على عقده مع فريقه الحالي هاماربي السويدي.وسبق للاعب أن مثل منتخبات الفئات العمرية في السويد، حيث مثل السويد تحت 17 عامًا في 12 مواجهة، ومباراة واحدة مع منتخب تحت 18 عامًا، كما لعب مع منتخب تحت 19 عامًا في 8 مباريات، فيما مثل المنتخب العراقي الأول في 3 مباريات، بعدما سجل حضوره الأول 6 يناير/ كانون الثاني 2024.