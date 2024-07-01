قبل المواجهة المرتقبة.. لامين يامال يثير غضب ألمانيا بتصريح "مستفز"

وضرب منتخب إسبانيا موعدا مع نظيره الألماني، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2024”، بعد فوزه على نظيره الجورجي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، مساء أمس الأحد، في دور الـ16 لـ"يورو 2024".ودخل لامين يامال تاريخ كأس أمم أوروبا، كأصغر لاعب يشارك في نهائيات بطولة عبر التاريخ، وبالتالي أصبح أصغر لاعب يقدم تمريرة حاسمة في مرحلة دور المجموعات للبطولة، ومن ثم في مرحلة خروج المغلوب، يوم أمس، وهو بعمر 16 عاما و353 يوما.وتحدث لامين يامال قائلا: "كنت أتمنى لو سجلت في مباراة جورجيا، لكني سأحتفظ بذلك لمباراة ألمانيا".وبسؤاله عن قوة ألمانيا وترشيحها للفوز على إسبانيا، رد قائلا: "لا نرى أي منتخب أفضل منا".وتابع: "أحاول دائما أن ألعب بأسلوبي وأساعد الفريق. أشعر بالأهمية والسعادة وزملائي يساعدونني كثيرا".ورغم احتمالية فرض عقوبة على الاتحاد الإسباني، بغرامة قدرها 30 ألف يورو، حال مشاركة يامال 90 دقيقة كاملة أمام جورجيا، إلا أن مدرب إسبانيا، دي لا فوينتي، لم يعط بالا لذلك القانون، ودفع لاعبه الشاب الذي يحتفل بعد أسبوعين، ببلوغ عامه الـ17، للمشاركة في كافة دقائق المباراة.ووفقا للقانون الألماني، المعني بحماية الأطفال، فإنه لا يسمح للأشخاص دون سن 18 عاما، سواء الأجانب أو المواطنين، بالعمل بعد الثامنة مساء، وذلك من أجل سلامتهم ومنع أي محاولة لاستغلالهم.