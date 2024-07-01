نوروز يوقف سلسلة انتصارات الزوراء في "نجوم العراق"

تمكن فريق نوروز من الفوز على نظيره الزوراء، اليوم الاثنين، في دوري نجوم العراق لكرة القدم.



وانتهت المباراة بخسارة الزوراء بهدف نظيف وذلك خلال المباراة التي احتضنها ملعب نوروز في السليمانية. وهذه الخسارة الأولى للنوارس بعد 13 فوزا وتعادلين على يد الملاك التدريبي الجديد بقيادة عصام حمد. وبهذه النتيجة يرفع نوروز رصيده من النقاط الى 54 نقطة في المركز السابع، بينما بقي الزوراء في المركز الثالث برصيد 72 نقطة.