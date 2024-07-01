بسبب الجماهير.. "يويفا" يفرض عقوبة على منتخب إنجلترا

وانتزع منتخب إنجلترا بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لـ"يورو 2024"، من نظيره السلوفاكي، بفوزه عليه (2-0) في مباراة دراماتيكية جمعتهما مساء أمس الأحد، وامتدت لشوطين إضافيين.وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن "يويفا" سيعاقب منتخب إنجلترا بسبب إشعال جماهيره الألعاب النارية.وقال مصدر من داخل الاتحاد الأوروبي، للصحيفة الإنجليزية: "بعد مراجعة تقارير المسؤولين عن مباراة إنجلترا وسلوفاكيا، تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد جماهير إنجلترا، بسبب إطلاق الألعاب النارية واضطرابات الجماهير".وأضاف: "سنتخذ قرارا بشأن هذا الأمر في الوقت المناسب، بالطبع لم يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى حول هذه المباراة".وضرب منتخب إنجلترا موعدا مع نظيره السويسري، يوم السبت المقبل، في الدور ربع النهائي لـ"يورو 2024".وكان منتخب سويسرا قد حقق واحدة من المفاجآت الكبيرة في البطولة، بتجريده نظيره الإيطالي، من اللقب بفوزه عليه بهدفين من دون رد.