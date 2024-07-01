البرتغال تتجاوز سلوفينيا وتضرب موعداً مع فرنسا

خطف منتخب البرتغال بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا بعد تغلبه على سلوفينيا بركلات الترجيح (3-0).



وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ولجأ الطرفان لركلات الترجيح، التي حسمت تأهل البرتغال بفضل تألق الحارس ديوجو كوستا الذي تصدى للركلات الثلاث من أقدام سلوفينيا، وسيلتقي المنتخب البرتغالي نظيره الفرنسي في دوري الثمانية من البطولة التي تحتضنها ألمانيا.