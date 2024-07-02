اليوم.. مباريات متوازنة بثمن نهائي يورو 2024

بينما يلتقي منتخب النمسا أمام منتخب تركيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ملعب ريد بول أرينا.*مواعيد مباريات اليوم فى أمم أوروبا والقنوات الناقلةرومانيا X هولندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Maxالنمسا X تركيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max*مباريات يورو 2024كان منتخب هولندا، تأهل إلى ثمن نهائي يورو 2024 بعد أداء مخيب في دور المجموعات، واحتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة، والتأهل ضمن أفضل ثوالث، بينما صعد صعد منتخب رومانيا بعدما حل فى المركز الأول فى المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.تأهل منتخب النمسا إلى دور الـ16 بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما صعد منتخب تركيا كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط.يذكر أن 16 منتخباً تأهل من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا إلي الدور ثمن النهائي، وهي ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا، النمسا، فرنسا وهولندا، رومانيا، بلجيكا وسلوفاكيا، البرتغال، تركيا وجورجيا.ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 تموز القادم.