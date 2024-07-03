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احمد الشهيد رئيسا للهيئة الموقتة لإدارة الزوراء
رياضة
2024-07-03 | 09:40
المصدر:
السومرية نيوز
1,906 مشاهدة
أعلنت اللجنة الاولمبية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسمية الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي.
وبحسب وثيقة صادرة عن اللجنة الأولمبية اطلعت السومرية نيوز عليها، فقد تألفت الهيئة المؤقتة من احمد خالد جواد الشهيد رئيساً للهيئة، ويعقوب حسين سالم نائباً له، ووعد فياض موزان اميناً للسر، وعلاء جهان بغش الأمين المالي".
كما "تمت تسمية اعضاء النادي وهم (ليث حسين شهيب ومحمود كريم عبد الهادي وغيث عبد الغني عبد الواحد)".
وستقود الهيئة النادي لثلاثة اشهر بعدها يتم اجراء انتخابات رسمية من قبل الهيئة العامة. وكانت اللجنة الاولمبية قررت حل الهيئة الادارية السابقة برئاسة فلاح حسن.
الوثيقة ادناه:
المحرر:
سعد أحمد
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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