برشلونة يواجه خطر خسارة صفقة بسبب الدوري السعودي

ولعب الظهير البرتغالي كانسيلو لمدة موسم مع برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، ويرغب البارسا في الاحتفاظ بخدماته لموسم آخر.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أبلغ مانشستر سيتي نادي برشلونة أنه لن يتفاوض على تجديد إعارة كانسيلو، ولن ينظر إلا لعروض البيع هذا الصيف.وأشارت إلى أن مانشستر سيتي يناقش الآن عرضين من الدوري السعودي لبيع كانسيلو، رغم أنه لم يحصل على موافقة اللاعب حتى الآن.وأوضحت أن برشلونة يأمل أن ينجح كانسيلو في الضغط على مانشستر سيتي لتغيير موقفه هذا الصيف، كما حدث في العام الماضي قبل إعارته إلى البارسا للمرة الأولى.وعلى الجانب الآخر، يثق السيتي أن أحد أندية الدوري السعودي سينجح في إغراء كانسيلو بعرض لضخم، ما سيجعل اللاعب يوافق على الانتقال إلى الشرق الأوسط.