الأهداف المرشحة لجائزة "الاجمل" خلال يورو 2024.. من أصحابها؟

ونشر الحساب الرسمي لـ"يورو 2024"، على منصة "إكس"، مقطع فيديو يضم أربعة أهداف لنيل جائز الأفضل في الدور ثمن النهائي لـ"يورو 2024"، من خلال التصويت.ودخل القائمة كل من:ـ هدف المهاجم الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي سجله في مرمى سلوفاكيا (2-1) بمقصية رائعة في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا للوقت الضائع من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على ملعب "فيلتينس ارينا - Veltins Arena" بمدينة "غلسنكيرشن".ـ هدف الجناح الإسباني نيكو ويليامز في مرمى جورجيا (4-1) في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، الذي جمعهما مساء يوم الأحد الماضي أيضا، على ملعب "راين إينرجي ستاديون - Rhein Energie Stadion" بمدينة كولون.ـ هدف السويسري روبين فارغاس في مرمى إيطاليا (2-0) في الدقيقة الـ46 من عمر المباراة، التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.ـ هدف الإسباني فابيان رويز في مرمى جورجيا (4-1) بحلول الدقيقة 51 من زمن اللقاء، الذي جمعهما مساء يوم الأحد الماضي أيضا، على ملعب "راين إينرجي ستاديون - Rhein Energie Stadion" بمدينة كولون.