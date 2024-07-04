الشرطة يتوج بلقب دوري نجوم العراق

توج فريق الشرطة لكرة القدم، اليوم الخميس، بلقب دوري نجوم العراق في موسمه الاحترافي الأول.

وتمكن القيثارة من تحقيق لقبه الثالث على التوالي بعد فوزه على نظيره دهوك بهدف نظيف في ملعب الشعب الدولي.

وضمن الشرطة اللقب قبل جولة واحدة من نهاية الدوري بعد تعادل القوة الجوية والقاسم بهدف لكل منهما في ملعب الكوت.

وهذا هو الموسم الأول لدوري نجوم العراق للمحترفين بعد أن كان الموسم الماضي تحت اسم الدوري الممتاز لكرة القدم.