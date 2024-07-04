قبل مواجهة الغد.. مبابي: أريد تكرار قصة رونالدو مع الريال

وتأتي تلك التصريحات قبل صدام الثنائي في ربع نهائي يورو 2024، حيث تواجه فرنسا، نظيرتها البرتغال، غدا الجمعة في هامبورج.وقال مبابي في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين "لدي الفرصة لبدء حلمي في اللعب بصفوف ريال مدريد".وتابع "أتمنى كتابة التاريخ مع ريال مدريد.. ولكن قصة كريستيانو مع الملكي كانت فريدة".ونوه مبابي "وأنا أيضا أريد تقديم أشياء فريدة مع الريال، وليس لدي سوى الإشادة بكريستيانو رونالدو، فنحن دائما على تواصل، وهو أسطورة".