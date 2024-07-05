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فرنسا تهزم البرتغال وتضرب موعدا مع اسبانيا في نصف نهائي اليورو
رياضة
2024-07-05 | 17:41
2,844 مشاهدة
تأهل منتخب فرنسا إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، عقب تغلبه على البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة (5-3) في ربع النهائي.
الوقت الأصلي والإضافي من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتجه اللقاء لركلات الترجيح التي حسمت فوز الديوك الفرنسية.
بهذا الانتصار، ضرب المنتخب الفرنسي موعدا ناريا مع نظيره الإسباني في الدور نصف النهائي.
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