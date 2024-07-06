هولندا تحقق رقما سلبياً للمرة الأولى منذ 32 عاما

ونجح صامت أكايدن، مدافع المنتخب التركي، في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 36، عندما تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر أردا جولر، وارتقى وسدد بالرأس في الشباك.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن المنتخب الهولندي استقبلت شباكه 4 أهداف من ركلات ركنية، في عام 2024، وهو أعلى سجل له خلال عام تقويمي واحد منذ 1992 (4 أيضا).وانتهى الشوط الأول بتقدم تركيا بهدف دون رد.وكانت تركيا قد تجاوزت النمسا (2-1) في ثمن النهائي، بينما هزمت هولندا نظيرتها رومانيا (3-0).