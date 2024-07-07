نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عناية مشددة
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ثلاث دول أفريقية تعلن توحدها ضمن "كونفدرالية"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-493180-638559628551273565.jpg
نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا
رياضة
2024-07-07 | 11:24
المصدر:
وكالات
1,010 مشاهدة
اعلن الإسباني تياجو ألكانتارا نجم ليفربول وبايرن ميونخ وبرشلونة السابق، اليوم الاحد، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.
ورحل تياجو عن صفوف فريق ليفربول هذا الصيف، بعد نهاية عقده في ملعب أنفيلد.
وقرر نادي ليفربول، عدم تجديد عقد تياجو، البالغ من العمر 33 عاما، بسبب الإصابات المتتالية التي ضربت اللاعب الإسباني المخضرم في الموسم الماضي.
وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، اليوم الأحد، عبر حسابه على موقع تويتر، أن تياجو ألكانتارا اتخذ قرار اعتزال كرة القدم، بعد التفكير العميق في الأمر.
وأضاف رومانو، أن تياجو ألكانتارا مستعد لفصل جديد في كرة القدم، بعد عدة أشهر من الراحة والتخطيط والدراسة للمشروع التالي.
المحرر:
سعد أحمد
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر محرم
محليات
21.97%
12:51 | 2024-07-06
مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر محرم
12:51 | 2024-07-06
الاتحاد العراقي يعيش أجواءً "مقلقة" بسبب عقد المدرب كاساس.. ما القصة؟
رياضة
18.09%
06:43 | 2024-07-06
الاتحاد العراقي يعيش أجواءً "مقلقة" بسبب عقد المدرب كاساس.. ما القصة؟
06:43 | 2024-07-06
بالصور.. أعمدة تهوي على مركبات مدنية في الكرادة ببغداد
محليات
16.62%
02:07 | 2024-07-06
بالصور.. أعمدة تهوي على مركبات مدنية في الكرادة ببغداد
02:07 | 2024-07-06
احتساب الخدمة العسكرية لهذه الفئة
محليات
16.61%
14:18 | 2024-07-06
احتساب الخدمة العسكرية لهذه الفئة
14:18 | 2024-07-06
الوقف السني يحدد غرة محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة
محليات
14.74%
13:01 | 2024-07-05
الوقف السني يحدد غرة محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة
13:01 | 2024-07-05
محتوى هابط.. الداخلية تتخذ اجراءات قانونية بحق "زينب بنت الديوانية"
أمن
11.97%
06:10 | 2024-07-07
محتوى هابط.. الداخلية تتخذ اجراءات قانونية بحق "زينب بنت الديوانية"
06:10 | 2024-07-07
المزيد
إستفتاء
هل تزداد المشاكل العائلية مع ارتفاع درجات الحرارة بالفعل؟
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
الفيديو
المستورد يغلق ابواب مئات المصانع في العراق.. فيديو
05:33 | 2024-07-07
الكساد والفتور يسيطران على اسواق بغداد
04:30 | 2024-07-07
واقع الكهرباء لا يزال متراجعا رغم صرف المليارات.. فيديو
03:27 | 2024-07-07
بالفيديو: غضب شعبي في الديوانية بسبب تردي الخدمات
02:09 | 2024-07-07
مراقبون: ملف رئاسة مجلس النواب سيحسم بعد العطلة
01:09 | 2024-07-07
الشمري يتحدث من كربلاء عن استعدادات زيارات محرم: أكمال كافة المتطلبات (فيديو)
06:03 | 2024-07-06
محرم.. شوارع مدينة النجف توشحت باللون الاسود
04:30 | 2024-07-06
هل الصفقات السياسية وراء فشل طريق ديوانية - نجف؟
03:47 | 2024-07-06
الديوانية.. حي البقيع يدفع ضريبة "عدم انتمائه" وينتفض على 20 عامًا من غياب الخدمات
02:53 | 2024-07-06
بايدن يواصل زلات اللسان: فخور بكوني أول امرأة سوداء تخدم مع رئيس أسود
13:28 | 2024-07-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.