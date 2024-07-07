نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

ورحل تياجو عن صفوف فريق ليفربول هذا الصيف، بعد نهاية عقده في ملعب أنفيلد.وقرر نادي ليفربول، عدم تجديد عقد تياجو، البالغ من العمر 33 عاما، بسبب الإصابات المتتالية التي ضربت اللاعب الإسباني المخضرم في الموسم الماضي.وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، اليوم الأحد، عبر حسابه على موقع تويتر، أن تياجو ألكانتارا اتخذ قرار اعتزال كرة القدم، بعد التفكير العميق في الأمر.وأضاف رومانو، أن تياجو ألكانتارا مستعد لفصل جديد في كرة القدم، بعد عدة أشهر من الراحة والتخطيط والدراسة للمشروع التالي.