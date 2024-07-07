بيدري يتحدث عن انتهاء مشاركته في اليورو ويقبل اعتذار كروس

وخرج بيدري مصابا بعد مرور 8 دقائق فقط بعد تدخل عنيف من كروس خلال مباراة ربع النهائي، والتي حسمها منتخب إسبانيا بالفوز 2-1 بعد اللجوء للشوطين الإضافيين.ورد بيدري عبر إنستجرام، اليوم الأحد، على رسالة اعتذار كروس وتمنياته للاعب الإسباني بالشفاء العاجل.وقال بيدري "شكرا توني كروس على رسالتك، ما حدث وارد في كرة القدم، ومسيرتك وإنجازاتك ستبقى للأبد".وأكد بيدري أنه سيبقى بصفوف منتخب بلاده في ألمانيا، حيث تستعد إسبانيا لمواجهة فرنسا في الدور قبل النهائي، بعد غد الثلاثاء.وأوضح "جئت إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا، وسأبقى حتى نهاية البطولة، لأن الحلم لا يزال مستمرا".وأتم "لقد حان دوري للتشجيع والمساهمة بطريقة أخرى لدعم هذه العائلة العظيمة، ودعم الجماهير هائل، إلى الأمام يا إسبانيا".وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن بيدري سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع.