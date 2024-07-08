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بطله نجم البايرن.. نبأ سار لجماهير مدريد

رياضة

2024-07-08 | 09:31
بطله نجم البايرن.. نبأ سار لجماهير مدريد
571 مشاهدة

قدم نادي بايرن ميونخ خدمة لريال مدريد في ظل سعي الأخير لضم الدولي الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر للفريق البافاري الذي ينتهي عقده في صيف العام 2025.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن بايرن ميونخ سحب عرضه الأخير لتجديد عقد ديفيز، والذي كان يتضمن حصول الدولي الكندي على راتب يتراوح بين 14 و16 مليون يورو، حيث بات العملاق الألماني منفتحا على رحيل لاعبه هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن تعاقد مؤخرا مع مايكل أوليسيه، مقابل 53 مليون يورو، كما حصل على خدمات جواو بالينيا نظير 51 مليون يورو، ما يعني أنه يحتاج لجمع الأموال من خلال بيع بعض اللاعبين، وأبرزهم ديفيز.

وأكدت صحيفة "آس" أن ريال مدريد ينتظر إنهاء ديفيز مشواره مع منتخب كندا في بطولة "كوبا أمريكا"، من أجل مواصلة مفاوضات ضمه.

يذكر أن كندا ستلعب ضد الأرجنتين فجر غد الثلاثاء في نصف نهائي "كوبا أمريكا".
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