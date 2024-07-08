مبابي يتخلص من "ازمة مزعجة" ويواجه إسبانيا بقناع جديد

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، قرر كيليان مبابي تغيير القناع الذي كان يرتديه أمام البرتغال، وارتداء قناع جديد في موقعة إسبانيا غدا بالدور نصف النهائي من اليورو.وأشارت إلى أن الأقنعة السابقة كانت تزعج مبابي وتسبب له مشاكل في التنفس، كما أصابته بالدوار في موقعة البرتغال بالدور ربع النهائي.وأوضحت أن القناع الجديد لمبابي صمم بناء على فحوصات لوجهه وجمجمته أجراها خلال العام الماضي.وذكرت أن مبابي جرب 5 أقنعة على الأقل حتى الآن في اليورو، ويبدو أنه وجد القناع المناسب لحماية أنفه المصاب، دون أي يسبب له أي انزعاج.وكشفت أن القناع الجديد مصنوع من مركبات بلاستيكية صلبة جدًا، وهي مادة تستخدم في رياضات أخرى مثل الفورمولا 1 بسبب صلابتها ومقاومتها للصدمات.