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غداً.. ثنائية ميسي ودي ماريا تقود الأرجنتين أمام كندا

رياضة

2024-07-09 | 11:56
غداً.. ثنائية ميسي ودي ماريا تقود الأرجنتين أمام كندا
المصدر:
موقع كووورة
256 مشاهدة

يستعد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، لإجراء عدد من التغييرات على تشكيل التانجو لمباراة كندا، المقررة فجر الأربعاء في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

وقالت شبكة "TyC Sport" الأرجنتينية، إن سكالوني يعتزم إجراء بعض التغييرات على التشكيل الذي سيبدأ المباراة، خاصة وأنه لم يكن راضيا عن أداء لاعبيه خلال مواجهة الإكوادور (في ربع النهائي).

ولفتت إلى أن التغيير الأبرز يتمثل في عودة أنخيل دي ماريا للتشكيل الأساسي بعدما جلس على مقاعد البدلاء في اللقاء الأخير، ليشارك بدلا من نيكولاس جونزاليس، لتعود ثنائية ميسي، ودي ماريا مجددا.

ولدى سكالوني بعض الشكوك حول المراكز الأخرى، حيث يفكر المدرب في الدفع بجوليان ألفاريز في خط الهجوم بدلا من هداف المسابقة الحالي لاوتارو مارتينيز.

ومن المقرر أن يعود ليساندرو مارتينيز للتشكيلة الأساسية، وهو الذي عانى من إصابة وخرج على إثرها قبل نهاية الوقت الأصلي من اللقاء أمام الإكوادور.
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