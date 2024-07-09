كلاسيكو ودي بين الريال وبرشلونة في أمريكا.. هذا موعده

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن المقرر أن "يسافر ريال مدريد إلى الولايات المتحدة هذا الصيف، للمشاركة في جولة أبطال كرة القدم".وبينت أن "ريال مدريد سيذهب إلى الولايات المتحدة فقط لخوض المباريات التحضيرية، وليس للتدريب، كجزء من فترة ما قبل الموسم".وتابعت: "من المقرر أن يسافر ريال مدريد إلى الولايات المتحدة يوم 28 تموز، وسيلعب 3 مباريات أولها أمام ميلان على ملعب سولدجر فيلد في شيكاغو، يوم 31 من نفس الشهر".وأضافت: "بعد مواجهة ميلان سيسافر ريال مدريد إلى نيوجيرسي للقاء برشلونة في أول كلاسيكو هذا الموسم يوم 4 آب.وستكون المباراة الأخيرة لريال مدريد في الولايات المتحدة ضد تشيلسي يوم 7 آب، على ملعب بنك أوف أمريكا في شارلوت.وسيعود ريال مدريد إلى إسبانيا ليبدأ الاستعداد لمباراة كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا يوم 14 آب المقبل في وارسو.