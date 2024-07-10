رجل أمن في الملعب يصيب موراتا ويهدد مشاركته في نهائي اليورو (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



تعرض ألفارو موراتا نجم منتخب إسبانيا ليلة الاحتفال بتأهل منتخب بلاده لنهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024" لإصابة تسبب بها أحد رجال أمن استاد أليانز أرينا في ألمانيا.

ووصل منتخب "لا روخا" لنهائي البطولة القارية عقب الفوز على فرنسا 2-1، أمس الثلاثاء.



وأثناء احتفال اللاعبين بالتأهل عقب نهاية المباراة، اقتحم أحد الحضور في المدرجات الملعب، على أمل النجاح في التقاء صور تذكارية مع اللاعبين.



إلا أن سبعة رجال أمن قاموا باللحاق بالمشجع المقتحم للمستطيل الأخضر، قبل أن يتعثر أحدهم في أرضية الملعب وتدخل بشكل عنيف بعض الشيء على قدم موراتا، ليعرضه لإصابة غير متوقعة.