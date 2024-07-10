نهائي كأس العراق.. ملعب الشعب مسرحاً لمباراة الشرطة والقوة الجوية اليوم

ونجح القيثارة في حصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، جامعا حتى الجولة السابعة والثلاثين 84 نقطة، متفوقا على منافسه المباشر الجوية بفارق 5 نقاط، مع تبقي جولة أخيرة ستكون بمثابة تحصيل حاصل لهما، بعد أن تحدد البطل والوصيف.ويأمل المدرب المصري مؤمن سليمان تحقيق ثنائية الدوري والكأس، بعد مشوار مثير وموسم استثنائي بصمت عليه كتيبته الخضراء بالتتويج بالدرع، وهو يتطلع لقيادة الفريق لدخول تاريخ النادي من أوسع أبوابه، من خلال الفوز بأول لقب في تاريخ مشاركات الشرطة في بطولات الكأس.وجاء تأهل القيثارة إلى المباراة النهائية، عقب تفوقه على النفط بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب حسين علي.وفي المقابل يطمح الصقور لتعويض إخفاق الدوري ومصالحة جماهيره، معتمدا على الحافز المعنوي الكبير عقب الإطاحة بالغريم التقليدي الزوراء من الدور نصف النهائي بهدف مصطفى سعدون.وعلى صعيد متصل عقدَ أمس في مقرِّ اتحاد الكرة، الاجتماع الفنيّ والتنسيقيّ لنهائي كأس العراق بين القوة الجوية والشرطة، وجرت خلاله مناقشة الألوان الرسميّة للفريقين، إذ سيرتدي الجوية القميص الأزرق التقليدي وحارس المرمى الزي الأسود، بينما سيلعب الشرطة باللون البنفسجي الكامل، وحارس المرمى الرصاصي.وأكد رئيس اللجنة المنظمة، النائب الأول لرئيس اتحاد اللعبة علي جبار، ضرورة تعاون الجميع لإنجاح المباراة، لكونها تـُشاهد من قبل الجميع، وتحظى بالمتابعة آسيوياً وعربياً، وهذا يحملنا مسؤوليةً كبيرةً للتحلي بالروح الرياضيّة، ونبذ أي عملٍ وفعلٍ قد يؤدي إلى شحن الجماهير، وإلى أعمالِ شغب.وأضاف: الفريقان يتمتعان بقاعدةٍ جماهيريةٍ كبيرة، وسلكا طريقَ النجاح في المنافسةِ على مسابقتي الدوري والكأس، لذلك من الواجبِ على الناديين والجماهير إخراج المباراة بأجمل صورةٍ لكونها تمثل صورة البلد.