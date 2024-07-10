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الاتحاد الفرنسي يحسم مصير ديشامب مع الديوك
رياضة
2024-07-10 | 09:50
المصدر:
وكالات
2,106 مشاهدة
حسم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موقفه النهائي من رحيل ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بعد توديع كأس أمم أوروبا "يورو 2024".
وقال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، تعليقا على موقف ديشامب: "لقد قدمنا بطولة إيجابية بشكل عام، رغم مرارة الخروج والهزيمة أمام إسبانيا".
وأضاف: "ديشامب مستمر حتى نهائيات كأس العالم 2026 على الأقل، فلديه عقد معنا، كما أنه حقق هدفنا في يورو 2024 وهو الوصول إلى نصف النهائي".
وتابع: "مشوار ديشامب كمدرب لمنتخب فرنسا مثالي للغاية، فقد حقق أكثر من بطولة وظهر الفريق معه بأفضل شكل ممكن خلال يورو 2024".
وأكمل: "لا أرى أي سبب للحديث عن مستقبل ديشامب مع فرنسا، النتائج السابقة التي حققها معنا تتحدث عن نفسها، لقد حقق دائما أهدافنا، وسيواصل مشواره معنا".
وختم: "سيكون هناك اجتماع معه للحديث عن التحديات المقبلة، وما حدث في الفترة الماضية خاصة في كأس أمم أوروبا".
المحرر:
سعد أحمد
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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