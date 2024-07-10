الاتحاد الفرنسي يحسم مصير ديشامب مع الديوك

وقال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، تعليقا على موقف ديشامب: "لقد قدمنا بطولة إيجابية بشكل عام، رغم مرارة الخروج والهزيمة أمام إسبانيا".وأضاف: "ديشامب مستمر حتى نهائيات كأس العالم 2026 على الأقل، فلديه عقد معنا، كما أنه حقق هدفنا في يورو 2024 وهو الوصول إلى نصف النهائي".وتابع: "مشوار ديشامب كمدرب لمنتخب فرنسا مثالي للغاية، فقد حقق أكثر من بطولة وظهر الفريق معه بأفضل شكل ممكن خلال يورو 2024".وأكمل: "لا أرى أي سبب للحديث عن مستقبل ديشامب مع فرنسا، النتائج السابقة التي حققها معنا تتحدث عن نفسها، لقد حقق دائما أهدافنا، وسيواصل مشواره معنا".وختم: "سيكون هناك اجتماع معه للحديث عن التحديات المقبلة، وما حدث في الفترة الماضية خاصة في كأس أمم أوروبا".