الريال يكشف عن اللاعب الذي سيحمل رقم 8 في الفريق بعد اعتزال كروس

وقد أعلن كروس الذي انضم لريال مدريد في العام 2014 قادما من بايرن ميونخ، أنه سيعتزل بعد مشاركته في بطولة كأس أوروبا 2024، وقد توقفت بالفعل مسيرة منتخب بلاده ألمانيا عند الدور ربع النهائي، ليودع كروس كرة القدم.ووفقا للموقع الرسمي لريال مدريد، فإن فالفيردي هو من سيرتدي قميص كروس رقم 8 بداية من الموسم الجديد.