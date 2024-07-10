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الشرطة يتوج بكأس العراق للمرة الأولى في تاريخه

رياضة

2024-07-10 | 15:25
الشرطة يتوج بكأس العراق للمرة الأولى في تاريخه
2,222 مشاهدة

توج فريق الشرطة لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، بكأس العراق للمرة الأولى في تاريخه.

وتمكن القيثارة من خطف لقب البطولة الأول في تاريخه بفوزه بهدف نظيف على القوة الجوية.
 
وقاد المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي طاقم تحكيمي أوزبكي.
 
يشار الى أن فريق الزوراء هو أكثر فريق عراقي يحمل لقب البطولة بـ 16 لقبا وهو رقم قياسي.
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