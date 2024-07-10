إنجلترا تصل الى نهائي يورو 2024 على حساب هولندا

وصل منتخب إنجلترا الى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم بفوزه في الوقت القاتل على نظيره الهولندي بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي اليوم الأربعاء.

وتقدمت هولندا بهدف عن طريق تشافي سيمونز في الدقيقة 7، قبل أن يأتي الرد من إنجلترا عبر هاري كين (ركلة جزاء) وأولي واتكينز (ق 18 و90+1).



وبلغ منتخب إنجلترا بهذا الانتصار، نهائي اليورو للنسخة الثانية على التوالي، ويضرب موعدًا ناريًا مع إسبانيا يوم الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين.