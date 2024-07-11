السومرية نيوز – رياضة



ينتظر مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، موعد وصول أبرز محترفي فريقه للالتحاق بتدريبات الفريق العراقي في مدينة تولوز الفرنسية.





وقرر المدرب راضي شنيشل، منح اللاعبين راحة كاملة أمس، من دون إجراء أي تدريبات من أجل التخلص من إرهاق السفر وأيضًا بسبب لعب أغلب اللاعبين مباراة في دوري نجوم العراق قبل أيام قليلة من التوجه إلى فرنسا.



وشهد وفد المنتخب الأولمبي العراقي التحاق اللاعبين كميل سعد ويوسف الإمام، حيث حضرا في الفندق الذي يستقر فيه الوفد العراقي في تولوز وكذلك وصل الجهاز التدريبي الإسباني المساعد، فيما سيصل بقية اللاعبين المحترفين تباعاً.



موعد التحاق أيمن حسين وبايش بالمنتخب الأولمبي العراقي

كما ان لاعبي القوة الجوية إبراهيم بايش وأيمن حسين وسعد ناطق وعلي جاسم ومصطفى سعدون، سيصلون إلى تولوز يوم غد الجمعة، وسيلتحقون مباشرة بتدريبات الفريق، فيما سيصل أبرز محترفي الفريق لاعب آينتراخت براونشفايغ الألماني يوسف أمين يوم غد أيضًا، ليكون تحت تصرف المدرب، بينما سيكون لاعب هيرنيفين الهولندي حسين علي، آخر الواصلين للمنتخب العراقي وذلك في يوم 20 من الشهر الحالي. ووصل وفد منتخب العراق الأولمبي يوم أمس الأربعاء، إلى تولوز للدخول في معسكر تدريبي أخير قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024، إذ سيتضمن مباراة ودية أمام المنتخب الأولمبي المصري في السابع عشر من شهر يوليو/ تموز الحالي.وقرر المدرب راضي شنيشل، منح اللاعبين راحة كاملة أمس، من دون إجراء أي تدريبات من أجل التخلص من إرهاق السفر وأيضًا بسبب لعب أغلب اللاعبين مباراة في دوري نجوم العراق قبل أيام قليلة من التوجه إلى فرنسا.وشهد وفد المنتخب الأولمبي العراقي التحاق اللاعبين كميل سعد ويوسف الإمام، حيث حضرا في الفندق الذي يستقر فيه الوفد العراقي في تولوز وكذلك وصل الجهاز التدريبي الإسباني المساعد، فيما سيصل بقية اللاعبين المحترفين تباعاً.كما ان لاعبي القوة الجوية إبراهيم بايش وأيمن حسين وسعد ناطق وعلي جاسم ومصطفى سعدون، سيصلون إلى تولوز يوم غد الجمعة، وسيلتحقون مباشرة بتدريبات الفريق، فيما سيصل أبرز محترفي الفريق لاعب آينتراخت براونشفايغ الألماني يوسف أمين يوم غد أيضًا، ليكون تحت تصرف المدرب، بينما سيكون لاعب هيرنيفين الهولندي حسين علي، آخر الواصلين للمنتخب العراقي وذلك في يوم 20 من الشهر الحالي.

ويعيش وفد المنتخب العراقي حالة من الاستقرار والهدوء الكبيرين، خصوصًا أن المدرب شنيشل فرض على الجميع الانضباط تمامًا كما حدث في نهائيات آسيا المؤهلة إلى الأولمبياد، إذ لم يتم السماح للجماهير ووسائل الإعلام الحضور في مقر إقامة الوفد العراقي.



وسينتظر شنيشل اكتمال عناصر فريقه من أجل إلقاء بعض المحاضرات الفنية والتوجيهات للاعبين كي يسيروا على نهج واحد ورتم تدريبي متصاعد استعدادًا للأولمبياد، بالتالي ستكون أغلب تدريبات الأيام القليلة المقبلة من أجل التحضير النفسي ومن ثم تصاعد التدريبات للتجهيز البدني، بحسب winwin.



ويستهل العراق مشواره في أولمبياد باريس بمواجهة أوكرانيا يوم 24 يوليو/ تموز الجاري على أن يواجه الأرجنتين يوم 27 من الشهر ذاته ثم مواجهة المغرب يوم 30 من الشهر ذاته.