المحترف العراقي منتظر ماجد يقترب من الدوري الهولندي

وبات لاعب فريق هاماربي السويدي منتظر ماجد، قريبًا جدًا من الانتقال إلى صفوف فريق ألميري سيتي الناشط في الدوري الهولندي الممتاز، إذ يتطلع اللاعب لخوض تجربة احتراف جديدة ومغادرة الدوري السويدي، مثل ثلاثة من أنديته منذ انطلاق مشواره الاحترافي في موسم 2020-2021.والنادي الهولندي يضع اللمسات الأخيرة على اتفاقه مع فريق هاماربي السويدي وسبق له أن اتفق مع اللاعب العراقي على البنود الشخصية في العقد الجديد، لذلك لم يتبقَ سوى بعض التفاصيل الصغيرة التي تفصل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، كما من المتوقع أن يخضع للفحوص الطبية ووضع إمضائه على العقد الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب winwin.منتظر متحمس لخوض تجربة في الدوري الهولندي خصوصًا بعد تواصله مع زملائه دانيلو السعد وحسين علي وزيدان إقبال، إذ يجد اللاعب بأنه الدوري الأفضل لإظهار إمكاناته ومهاراته، وحظي أيضًا بتوصية من والده الذي أيده في الانتقال لهذا النادي، خاصة أن اللاعب لم يعد يشعر بالراحة مع هاماربي ويريد اللعب لمزيد من الوقت.ويستمر عقد منتظر ماجد (19 عامًا) مع فريقه السويدي حتى 14 يوليو/ تموز 2025، إذ يلعب في صفوفه منذ 15 يوليو/ تموز 2022؛ وتقدر القيمة السوقية للاعب نحو مليون ونصف المليون يورو، رغم بقاء عام واحد فقط على عقده مع فريقه الحالي هاماربي السويدي.وسبق للاعب أن مثل منتخبات الفئات العمرية في السويد، حيث مثّل السويد تحت 17 عامًا في 12 مواجهة ومثّل الفريق السويدي تحت 18 عامًا في مباراة واحدة فقط كما مثّل المنتخب السويدي تحت 19 عامًا في 8 مباريات، فيما مثّل المنتخب العراقي الأول في 3 مباريات، بعدما سجل حضوره الأول 6 يناير/ كانون الثاني 2024.