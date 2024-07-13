حاول التعاقد معه سابقاً.. مبابي يقترب من شراء نادي فرنسي

مبابي الذي يستعد لخوض تحد جديد في مسيرته بعد انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف في صفقة مجانية قادما من باريس سان جيرمان، يبحث وسط كل هذه الأحداث عن فرصة استثمار مثيرة للاهتمام مع عائلته.وذكرت صحيفة "French out Ouest-France"، أن مبابي وعائلته يعملون على صفقة للاستثمار في نادي مالهيربي كاين، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.وأضافت "يبحث كاين حاليا عن مستثمرين جدد بعد أن أعلنت شركة إدارة الأصول الأمريكية أوكتري كابيتال مانجمنت مساهم الأقلية في النادي أنهم سينسحبون من ملكية النادي".وتابعت "تهتم شركة عائلة مبابي، والتي تشارك فيها والدته فايزة العماري بشكل كبير، بالحصول على حصة أغلبية في ملكية كاين".وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية وأصبحت قريبة من النجاح، ليدخل مبابي في مشروع استثماري من العيار الثقيل قبل بداية رحلته مع ريال مدريد.وكان مبابي على وشك الانضمام إلى كاين في عام 2013، ولكن الصفقة فشلت بسبب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، ليتجه اللاعب إلى موناكو الذي شهد بداية ظهوره كأحد أفضل المواهب في العالم.يذكر أن ريال مدريد أعلن أنه سيقدم مبابي كلاعب في صفوفه بشكل رسمي في حفل ضخم سيقام الثلاثاء المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.