مبابي يستعد لمعادلة رقم مهم مع ريال مدريد

وتعاقد ريال مدريد مع مبابي، قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده في حديقة الأمراء.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمع وصول كيليان مبابي إلى ريال مدريد، كثر الحديث عن أوجه التشابه بين الفرنسي وكريستيانو رونالدو من حيث الثقل في الفريق، وأهمية الصفقة وما إذا كان سيتمكن من تجاوز أرقام الدون القياسية أم لا.وأضافت الصحيفة، أن هذا الأمر في طريقه للحدوث، حتى دون ارتداء مبابي القميص الأبيض حتى الآن، لأنه، مثل كريستيانو رونالدو، سيقدم نفسه لجماهير الميرنجي بملعب ممتلئ لأول مرة.وأوضحت الصحيفة، أن هذا الأمر هو نفسه ما حدث مع كريستيانو رونالدو في صيف 2009، عندما وصل من مانشستر يونايتد، مقابل 96 مليون يورو.وأشارت الصحيفة، إلى أنه وقتها بيعت تذاكر جميع المقاعد المتاحة في الملعب.ويكمن الفارق الوحيد بين الثنائي، هو أن رونالدو كان أول ظهور له في المساء، ولكن في حالة مبابي سيكون في الساعة 12:00 صباحًا، وما يعنيه ذلك من حيث ساعات العمل.لذا، مع عدم وجود أهداف أو تمريرات حاسمة أو ألقاب يمكن الحديث عنها، فقد يعادل مبابي بالفعل الحضور الجماهيري مع كريستيانو رونالدو.