ميسي يحسم الجدل حول اعتزاله بعد كوبا أمريكا

وتستعد الأرجنتين لمواجهة كولومبيا، فجر الاثنين المقبل، في نهائي كوبا أمريكا 2024، وسط تقارير تفيد بأن ميسي قد يعتزل دوليا عقب انتهاء البطولة.وقال ميسي، في تصريحات نقلتها شبكة "جول" العالمية: "في الوقت الحالي، لا أحب التفكير فيما هو أبعد من ذلك، أنا أستمتع وأرى يومًا بعد يوم ما يحدث لي وما نحققه".وأضاف: "أقضي مرحلة رائعة جدًا مع المنتخب الوطني، لقد عانيت سابقًا بسبب النتائج، حيث قضينا وقتًا سيئًا، لكن الآن أستمتع بالحياة اليومية".وأكمل: "سأستمر حتى الوقت الذي أشعر فيه أنه لم يعد لدي مجهود كاف".وتابع: "في كوبا أمريكا، كنت في حالة جيدة، لكن الإصابة جعلتني أغير خططي، لم يكن الأمر كما توقعت أو أردت".وواصل: "الآن لدينا فرصة لخوض نهائي آخر، سنحاول الاستمتاع به، مع ضرورة تقديم أقصى ما يمكن لتحقيق اللقب".وعن إصابته، قال: "أمام كندا، شعرت أنني بحالة جيدة جدًا من الناحية البدنية، وأمام تشيلي، حدثت لي مشكلة العضلة المقربة ولم أعد ألعب بشكل مريح، لقد كنت أبطأ بالفعل، وكان الأمر يزعجني عندما يتعلق الأمر بالوقوف أو الحركات الجانبية".وعن اعتزال دي ماريا، قال: "لقد اتخذ قراره، سيكون الأمر غير عادي إذا سجل هدفًا في النهائي".أما عن الحارس إيميليانو مارتينيز، فقال ميسي: "في ركلات الجزاء، وجوده لم يعد حظًا بعد الآن، أنت تعلم أنه سيتصدى لركلة جزاء أو 2 وهذه ميزة كبيرة".