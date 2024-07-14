مكافأة ضخمة تنتظر المنتخب الاسباني حال تتويجه في يورو 2024

وأكد اتحاد الكرة الإسباني قبل البطولة أن 30 بالمئة من المكافأة المالية ستذهب إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بغض النظر عن نتيجة النهائي، على أن ترتفع النسبة إلى 40 بالمئة حال الفوز باللقب القاري للمرة الرابعة، بحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".ويواجه المنتخب الإسباني نظيره الإنجليزي في نهائي "يورو 2024" مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي في برلين.وحقق منتخب "الاروخا" الفوز في جميع مبارياته الست في طريقه إلى النهائي، وحال تغلبه على إنجلترا سيضمن الحصول على الحد الأقصى للمكافأة المالية التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في 28 مليون و250 ألف يورو.ومن المقرر أن يحصل اللاعبون الـ26 في قائمة إسبانيا حال التتويج باللقب على 11 مليون و300 ألف يورو، أي حوالي 400 ألف يورو لكل لاعب، بجانب نسبة أخرى سيتم صرفها لأعضاء الجهاز الفني.