ميسي على موعد مع رقمين قياسيين جديدين في نهائي الكوبا

ويلتقي منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) مع نظيره الكولومبي، مساء الأحد بالتوقيت المحلي (صباح الإثنين بتوقيت جرينتش) على ملعب (هارد روك) بولاية فلوريدا، في المباراة النهائية للبطولة القارية.ويطمح المنتخب الأرجنتيني للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخه، من أجل الانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة، الذي يتقاسمه حاليا مع منتخب أوروجواي.وفي حال خوض ميسي، 37 عاما، المباراة ضد كولومبيا، فسوف يصبح اللاعب الأكثر خوضا للمباريات النهائية في تاريخ البطولة الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة.ويستعد ميسي للمشاركة في النهائي الخامس بكوبا أمريكا، بعدما سبق أن لعب في المباريات النهائية لنسخ 2007 و2015 و2016 و2021 مع منتخب الأرجنتين، حيث يتقاسم حاليا الرقم القياسي مع مواطنه المعتزل خافيير ماسكيرانو.ولعب ماسكيرانو في نهائيات نسخ 2004 و2007 و2015 و2016 بكوبا أمريكا.وربما يحقق ميسي رقما قياسيا آخر حال تسجيله 3 أهداف (هاتريك) في مرمى كولومبيا، ليتقاسم بذلك صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة، الذي يتربع عليه حاليا زيزينيو والأرجنتيني نوربيرتو مينديز برصيد 17 هدفا.