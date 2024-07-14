رسميا.. اليونايتد يتعاقد مع الهولندي زيركزي

ونشر النادي الإنجليزي فيديو تشويقي أعلن من خلاله رسميا ضم الهولندي جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا.وقال يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي: "يسعد مانشستر أن يعلن انضمام جوشوا زيركزي لفريقنا، والأمر يخضع لعملية التسجيل".وأوضح أن المهاجم الهولندي وقع على عقد يربطه بالشياطين الحمر حتى صيف 2029، مع وجود خيار يسمح بتمديد العقد لعام إضافي.كان النجم الهولندي قد أجرى الفحوصات الطبية في مانشستر خلال اليومين الماضيين.وبحسب تقارير صحفية فإن قيمة الصفقة تبلغ 44 مليون يورو.