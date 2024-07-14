إسبانيا تهزم إنجلترا وتتوج بلقب يورو 2024

توج المنتخب الإسباني بلقب كأس أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 1-2 في نهائي "يورو 2024" اليوم الأحد على الملعب الأولمبي في برلين.

وافتتحت إسبانيا التسجيل في مستهل الشوط الثاني عبر الجناح المتألق نيكو ويليامز في الدقيقة 47 قبل أن يدرك البديل كول بالمر هدف التعادل لإنجلترا بحلول الدقيقة 74.









وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة منح البديل الآخر ميكيل أويارسابال المنتخب الإسباني هدف الفوز في الدقيقة 86.

وفض المنتخب الإسباني الشراكة مع ألمانيا المتوجة في 1972، 1980 و1996، لينفرد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية برصيد أربعة ألقاب بعد تتويجه في 1964، 2008 و2012.



