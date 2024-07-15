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بعد إصابة ودموع ميسي.. هدف لاوتارو القاتل يمنح الأرجنتين لقب الكوبا

رياضة

2024-07-15 | 03:05
بعد إصابة ودموع ميسي.. هدف لاوتارو القاتل يمنح الأرجنتين لقب الكوبا
707 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2024" للمرة الثانية على التوالي وال16 في تاريخه، عقب فوزه (1-0) على كولومبيا بعد التمديد، فجر الإثنين، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي استضافتها الولايات المتحدة.


وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، ليلجأ المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، حسم خلاله المنتخب الأرجنتيني الأمور لصالحه.

وتقمص البديل لاوتارو مارتينيز، دور البطولة، عقب تسجيله هدف منتخب الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 112، ليمنح منتخب راقصي التانجو، لقبه الثاني على التوالي في كوبا أمريكا وال16 في تاريخه.

بهذا الهدف، توج لاوتارو هدافا للبطولة برصيد 5 أهداف، حيث سبق وأن أحرز هدفا في مرمى كندا، وتشيلي وهدفين في شباك بيرو بمرحلة المجموعات في النسخة الحالية للمسابقة.

وانفرد المنتخب الأرجنتيني بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بلقب كوبا أمريكا، الذي كان يتقاسمه مع نظيره الأوروجواياني، كما بات هذا هو اللقب الرابع الذي يحصل عليه فريق المدرب ليونيل سكالوني في غضون 3 أعوام فقط.

وكان منتخب كولومبيا يطمح للتتويج بلقبه الثاني في البطولة بعدما سبق أن حصل عليها عندما استضافها على ملاعبه عام 2001.

وتأتي تلك الخسارة لتحرم منتخب كولومبيا من تمديد رقمه القياسي في عدد المباريات المتتالية التي حافظ خلالها على سجله الخالي من الهزائم.

كان المنتخب الكولومبي بقيادة مدربه الأرجنتيني نيستور لورينزو، تفادى الخسارة ب28 مباراة متتالية في مختلف المسابقات قبل لقاء الأرجنتين، وهو الأمر الذي لم يحدث للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

ومنذ خسارة كولومبيا أمام الأرجنتين في شباط/فبراير 2022 بتصفيات كأس العالم، لم يتلق الفريق أي هزيمة سوى أمام أبطال العالم مرة أخرى في نهائي كوبا أمريكا 2024.

وتأجل انطلاق المباراة لمدة 80 دقيقة عن موعدها المحدد سلفا بسبب تدافع الجماهير.

بدأت المباراة بهجوم من جانب منتخب الأرجنتين الذي كاد أن يفتتح التسجيل مبكرا في الثواني الأولى عن طريق جوليان ألفاريز، الذي تابع تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن في الثواني الأولى، ليسدد مباشرة من داخل منطقة الجزاء، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيمن.

ورد منتخب كولومبيا بهجمة سريعة في الدقيقة (5) انتهت بتسديدة أرضية من خارج المنطقة بواسطة لويس دياز، أمسكها إيميليانو مارتينيز، حارس الأرجنتين، بثبات.

بمرور الوقت، بدأ منتخب كولومبيا يفرض سيطرته سريعا على اللقاء، وأضاع جون كوردوبا فرصة محققة في الدقيقة (7)، حينما وصلت إليه الكرة داخل المنطقة، ليسدد في حراسة الدفاع، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

وكاد دافينسون سانشيز أن يفتتح التسجيل لكولومبيا في الدقيقة (13)، بعدما تابع ركنية نفذها خاميس رودريجيز من الناحية اليمنى عجز الدفاع عن إبعادها، ليسدد ضربة رأس، لكن مارتينيز كان لها بالمرصاد.

امتص لاعبو الأرجنتين حماس كولومبيا، وعاد أبطال العالم للاستحواذ على الكرة.

وأهدر ميسي، فرصة محققة (ق 20)، حينما تسلم تمريرة عرضية أرضية من أنخيل دي ماريا، ليسدد من داخل المنطقة، دون رقابة من أحد، لكن الكرة اصطدمت في قدم ألفاريز، لتصل سهلة لأحضان كاميلو فارجاس، حارس كولومبيا.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب وسط سيطرة متبادلة من كلا المنتخبين، ليكسر جيفرسون ليرما هذا الهدوء بقذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة 33، أبعدها مارتينيز بأطراف أصابعه لركنية لم تستغل.

توقف اللعب لبعض الوقت في الدقيقة 36 بسبب علاج ميسي، قبل أن يسدد ريتشارد ريوس كرة زاحفة من خارج المنطقة في الدقيقة 41، كان لها مارتينيز بالمرصاد.

ورد منتخب الأرجنتين بضربة رأس من نيكولاس تاجليافيكو في الدقيقة 44، إثر متابعته ركلة حرة نفذها ميسي عرضية من الجهة اليسرى، لكن الكرة علت العارضة بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مباغت من جانب كولومبيا، التي كادت أن تفتتح التسجيل بواسطة سانتياجو أرياس، الذي تابع عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة 47، ليسدد من داخل المنطقة، في حراسة الدفاع الأرجنتيني، غير أن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وبعد مرور دقيقة واحدة، شن منتخب الأرجنتين هجمة خطيرة، حيث وصلت الكرة لأليكسيس ماك أليستر، الذي كان في وضع انفراد بالمرمى، لكنه تباطأ في التسديد، لتصل الكرة لدي ماريا، الذي سدد من على يسار المنطقة، لكن فارجاس كان في الموعد.

وأضاع دافينسون سانشيز، فرصة أخرى لكولومبيا (ق 55)، عندما نفذ خاميس ركنية من الجانب الأيمن، ليرسلها عرضية قابلها جون كوردوبا برأسه، لتصل لسانشيز، المتواجد أمام المرمى مباشرة، الذي سدد ضربة رأس، مرت فوق العارضة مباشرة.

وأجبرت الإصابة ميسي على عدم استكمال اللقاء، حيث خرج من ملعب المباراة في الدقيقة 66 لينزل بدلا منه نيكولاس جونزاليس، بعد تعرضه لإصابة عضلية، ليدخل في نوبة بكاء وسط تحية حارة من الجماهير.

وأحرز منتخب الأرجنتين هدفا عن طريق نيكولاس جونزاليس (ق75)، لكن سرعان ما تم إلغاؤه بسبب وقوع تاجليافيكو في مصيدة التسلل.

وكاد جونزاليس أن يخطف هدف التتويج باللقب (ق88)، حيث تابع تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيسر لمرمى كولومبيا بسنتيمترات، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليلجأ المنتخبان للوقت الإضافي.

وحسم منتخب الأرجنتين الأمور، خلال الوقت الإضافي عن طريق لاوتارو مارتينيز، الذي تلقى تمريرة بينية من لياندرو باريديس، لينفرد على إثرها بالمرمى، ويسدد من داخل المنطقة، واضعا الكرة في الشباك على يمين حارس كولومبيا، الذي خرج من مرماه لملاقاته.
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