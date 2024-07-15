لونين يحسم موقفه من مغادرة ريال مدريد

وترددت أنباء قوية حول إمكانية رحيل لونين هذا الصيف، خاصة بعد عودة البلجيكي تيبو كورتوا من الإصابة، واستعادة مركزه الأساسي.وقال لونين، في تصريحات نقلها برنامج "الشيرنجيتو": "أريد البقاء في ريال مدريد.. وأريد اللعب".وأضاف: "لقد كنت واضحا بالفعل بشأن قراري".وقاد لونين ريال مدريد في الموسم الماضي، لتحقيق لقبي السوبر الإسباني والليجا، بالإضافة إلى التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.وتعرض لونين، لنزلة برد قوية قبل مباراة نهائي الأبطال، ومع عودة كورتوا من إصابة بقطع في الغضروف، شارك بشكل أساسي في اللقاء وقاد الميرنجي للتتويج باللقب 15.