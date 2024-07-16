مواجهة إسبانيا والأرجنتين في بطولة الفيناليسما.. متى وأين تقام؟

السومرية نيوز – رياضة



تأكدت مواجهة الأرجنتين مع إسبانيا فيما يُعرف بـ "الفيناليسما" بعد أن تُوّجت بلاد الفضة بلقب كوبا أمريكا، والماتادور بلقب يورو 2024.





وتمنى لامين يامال قبل نهائي اليورو أن تفوز بلاده باليورو وتفوز الأرجنتين بالكوبا حتى يلتقي للمرة الأولى وجهًا لوجه مع أسطورة كرة القدم ومثله الأعلى ليونيل ميسي، وبالفعل الآن ستتحقق أمنيته.



إذا متى موعد مباراة إسبانيا ضد الأرجنتين في الفيناليسما وأين ستقام؟ هذا ما سنتعرف إليه في الأسطر التالية.



متى موعد مباراة إسبانيا ضد الأرجنتين في الفيناليسما؟

حتى الآن لم يعلن "يويفا" أو "كونيمبول" عن الموعد الذي ستقام فيه بطولة الفيناليسما في نسختها الجديدة بين إسبانيا والأرجنتين، وإن كان من المؤكد أن المباراة ستُلعب بعد البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2020.



وتشير الأنباء المبدئية إلى أن المباراة لن تقام عام 2024، بل ستقام في 2025، على أن تُلعب إما في التوقف الدولي بشهر مارس، أو في أواخر مايو وبدايات يونيو قبل انطلاق كأس العالم للأندية بحُلته الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.



أين سيقام الفيناليسما بين الأرجنتين وإسبانيا؟

لم يتم الإعلان أيضًا حتى الآن عن الملعب الذي سيتضيف الفيناليسما، وإن كان من المتوقع أن تُلعب المباراة على ملعب محايد تمامًا كما كان الحال في نسخة 2021 عندما لُعبت المباراة بين إيطاليا والأرجنتين في العاصمة البريطانية لندن. بطولة الفيناليسما هي مباراة تجمع بين بطل أمريكا الجنوبية وأوروبا، وقد لُعب منها فقط 3 نسخ على مدار التاريخ، آخرها في 2021 عندما فازت الأرجنتين على إيطاليا بثلاثية نظيفة في ملعب ويمبلي.وتمنى لامين يامال قبل نهائي اليورو أن تفوز بلاده باليورو وتفوز الأرجنتين بالكوبا حتى يلتقي للمرة الأولى وجهًا لوجه مع أسطورة كرة القدم ومثله الأعلى ليونيل ميسي، وبالفعل الآن ستتحقق أمنيته.إذا متى موعد مباراة إسبانيا ضد الأرجنتين في الفيناليسما وأين ستقام؟ هذا ما سنتعرف إليه في الأسطر التالية.حتى الآن لم يعلن "يويفا" أو "كونيمبول" عن الموعد الذي ستقام فيه بطولة الفيناليسما في نسختها الجديدة بين إسبانيا والأرجنتين، وإن كان من المؤكد أن المباراة ستُلعب بعد البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2020.وتشير الأنباء المبدئية إلى أن المباراة لن تقام عام 2024، بل ستقام في 2025، على أن تُلعب إما في التوقف الدولي بشهر مارس، أو في أواخر مايو وبدايات يونيو قبل انطلاق كأس العالم للأندية بحُلته الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.لم يتم الإعلان أيضًا حتى الآن عن الملعب الذي سيتضيف الفيناليسما، وإن كان من المتوقع أن تُلعب المباراة على ملعب محايد تمامًا كما كان الحال في نسخة 2021 عندما لُعبت المباراة بين إيطاليا والأرجنتين في العاصمة البريطانية لندن.

وتقول بعض التكهنات أن المباراة قد تُلعب هذه المرة في قارة أمريكا الجنوبية، ولكن هناك توقعات تبدو أكثر منطقية أن المباراة ستقام في إحدى الملاعب الكبرى بقارة أوروبا لأسباب تسويقية.



من أكثر منتخب فاز بالفيناليسما عبر التاريخ؟

منتخب الأرجنتين هو الأكثر تتويجًا بلقب الفيناليسما أو ما كان يُعرف سابقًا بـ "كأس أرتيمو فرانكي" عبر التاريخ، حيث حققه في مرتين من 3 نسخ لُعب بها ما يُطلق عليه "النهائي الكبير" بين بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية.



وأقيمت النسخة الأولى عام 1985 وجمعت بين بطل أوروبا فرنسا بقيادة ميشيل بلاتيني أمام أوروغواي وفازت 2-0 في العاصمة باريس.



أما النسخة الثانية فكانت عام 1993 في مار ديل بلاتا، وفازت الأرجنتين على بطل يورو 1992 الدنمارك بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.



وآخر نسخة كانت في العاصمة البريطانية لندن بملعب ويمبلي الجديد، حيث فاز زملاء ليونيل ميسي 3-0 على أبطال أوروبا إيطاليا.