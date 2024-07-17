استعداداً لأولمبياد باريس.. العراق يخسر ودية مصر

وتتواجد مصر في مجموعة واحدة مع إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان، أما العراق ففي مجموعة أخرى برفقة أوكرانيا والأرجنتين والمغرب.وبالنسبة لمصر فإن هذه المباراة هي فرصة مواتية لمعرفة المدرسة الآسيوية قبل مواجهة أوزباكستان، أما "أسود الرافدين" سيستفيدون من هذه المباراة كثيرًا باعتبار أن الفراعنة قريبون في طريقة اللعب كثيرًا لمنتخب المغرب.